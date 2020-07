Piepekoek: boartsjendewei Limburchsk leare

Bern kinne boartsjendewei mei it Limburchsk yn ‘e kunde komme mei it spultsje Piepekoek. It kin spile wurde op ‘e kompjûter of op ‘e snoadfoan. It is makke troch spultsjeprodusint Stijn Halfens yn opdracht fan de Raod veur ‘t Limburgs.

By Piepekoek kin men Limburchske wurdsjes leare. De wurden binne sa útsocht dat se yn alle Limburchske dialekten likernôch itselde binne. Fierders moatte se gean oer saken dy’t âlden wolle dat bern leare. Sa binne foar lytse bern gefaarlike saken lykas lúsjefers net opnommen. Wol sitte der bygelyks nammen fan bisten, fan iterij, klean en meubels yn.

Klik hjir om it webstee fan Piepekoek te besjen.