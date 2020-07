Pakes comeback (49)

Klik hjir foar de foarige ôflevering

Sytske: Mar wêrom litte se sa ’n wiif no sok wurk dwaan?

Pake: Wêrom net? Oars soe it faaks diskriminaasje wêze.

Sytske: Haha!

Douwe: Miskien past se allinnich even op, binn’ de oaren even te pisjen.

Lûdsprekker: Proszę mówić wolniej? [sprek út as: prósje móévietsj vólnjej? = kinne jo wat stadiger prate?]

Douwe: Se praat gjin Engels, sa te hearren.

Lûdsprekker: Proszę to powtórzyć [sprek út as: prósje to poftóézjits = wolle jo dat asjebleaft herhelje?]

Douwe: Definitely not.

Sytske: (hammeret wer op it stjoer) It is toch om kranksínnich fan te wurden!

Lûdsprekker: Słucham?

Sytske: (frijwat hystearysk) Set dat mins yn gódsnaam út.

Lûdsprekker: Proszę… piip… (Douwe drukt har fuort)

Sytske: Ohgodohgodohgod, wat moatte we no. Hoe is it mei har, heit?

Pake: No, de hals tinet nochal.

Sytske: Ohgodohgodohgod. Fertel my asjebleaft dat dit in nachtmerje is.

Douwe: Wat is der mei de hals?

Pake: Dy set aardich op.

Sytske: Ohgodohgodohgod.

Pake: No, bedimje dy no mar wat. We moatte dochs nei it sikehûs. Do stoppest gewoan deun foar de doar en dan drave Douwe en ik fuortendaliks mei har deryn, wylsto de auto fuortsetst. Ik tôgje Nynke wol mei en dan moat Douwe mar efkes goed sjen wêr’t we krekt hinne moatte, want al dy buorden dêre, dy gean my boppe it ferstân. Ê no, dan makket it wier net safolle út dat we net skille ha fan tefoaren. Hja witte dêr ommers dochs wol wat se dwaan moatte. Allinnich, do rydst sa stadich, der moat wat mear gong yn, oars binne we der aanst net op ’e tiid by, ha ’k noed.

Sytske: Och kearel, ik kin toch net hurder, sjochst toch wol hoe drok it is.

Douwe: (hammeret wer op syn telefoantsje) Ik bin al in oare rûte an it sykjen.

Pake: Dit eint as in lûs op in tarre presinning. Wy hiene better op de fyts gean kinnen. Wat hast no oan sa’n moai reau ast der net mei foarútkomst.

Sytske: Hâld dy toch ris de kop te seuren.

Pake: Hâldsto de kop der wol by? Dy stean dêr stil hear! Remje!

Sytske trapet fûl op ’e rem en de remmen krite.

Douwe: Pffff, noch in sentimeter oer.

Pake: Wiene we hast ferhûneloarte. Dat krigest no fan dy opsternatens.

Douwe: Folgens de ferkeersinformatie stiet hjir foar ús 5 km file, op de ringwei 6 en op de sneldyk 8. Dus dat sjit net folle op.

Pake: Kinne we net swaaie?

Douwe: Nei wy?

Sytske: (suchtet) Hjir achter sit it ek ticht.

Pake: Dy auto’s moatte wat oan de kant, se moatte ús dertroch litte.

Douwe: Dan hè we in swaailjocht noadich. Oars snappe se it net.

Pake: Hm, we soene in helikopter ha moatte. Mei al jim kommunikaasjemiddels moatte jim dochs helpferlieners berikke kinne? Jim dogge ommers oars net as skilje en essemesse en emailje. No’t it der ris in kear op oankomt, moatst dochs wol ien berikke kinne, Douwe. Kinst net in faks stjoere?

Sytske: Och, fint, praat toch net sa dom.

(moarn fierder)