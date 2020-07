Pakes comeback (48)

Klik hjir foar de foarige ôflevering

Sytske: Dat duorret fierstente lang. Pak myn telefoan mar, dêr stiet it nûmer fan it sikehûs wol yn.

Douwe: Wêr hest dy dan?

Sytske: Och, dy ha ’k seker thús lizze litten. (Se timmeret wer op it stjoer om.) Shit, shit, shit, shit, shit.

Douwe: Ja, sit net sa te fukken, bitch. Ik bin al an it sykjen op it internet. (Wer tikket er wakker op it telefoantsje om.) Mar dat mobile net is faak sa fukking traach.

Pake: (leunt nei foaren) Is der net sa’n algemien alarmnûmer?

Sytske: Good thinking!

Douwe: Och, wat bin we ik blond.

Pake: Hunh?

Sytske: Ien-ien-twa.

Douwe ramt op ‘e nij op de knopkes.

Lûdsprekker: Eén-éen-twee, zegt u het maar.

Douwe: Ja, myn suster is stutsen troch in weps, yn de hals.

Lûdsprekker: Wat zegt u?

Sytske: Het siekenhuis. Verbind ons door met het siekenhuis!

Lûdsprekker: (trochskeakellûden, dan in froulike stimme mei gefoelleaze, formele toan) U bent verbonden met de centrale telefoondienst van de Friese ziekenhuizen. Om u beter van dienst te kunnen zijn hebben de Friese ziekenhuizen hun activiteiten geclusterd en bereikbaar gemaakt via portals.

Sytske: Sjit toch op, mins!

Douwe tikket al wer.

Pake: Dat is no nochris ynformaasje dy’t fertuten docht.

Sytske: Gjin grapkes, heit. Asjebleaft!

Lûdsprekker: U mag nu gebruik maken van ons keuzemenu.

Pake: Mei dat of moat dat?

Lûdsprekker: Voor keel, neus- en oorheelkunde, alsmede kaakchirurgie, kies een één. Voor neurologie en neurochirurgie, kies een twee.

Sytske: Wat ís dit? Wêrom begjinne se net mei spoedeisende hulp?

Lûdsprekker: Voor dermatologie en plastische chirurgie kies een drie. Voor alle overige chirurgisch ingrepen, kies een vier.

Sytske: Dit is bizar!

Douwe: Miskien hè se ús mei in ferkeard nummer trochferbûn.

Lûdsprekker: Voor psychiatrie…

Sytske: Gek, gek, stápel mesjokke wurd ik hjir fan.

Lûdsprekker: … en radiotherapie, kies een vijf.

Douwe: Ik hè hjir wat fûn op internet, ik hè dy portals even googele. Spoedeisende hulp. Hjir hè ’k it nummer.

Lûdsprekker: Voor cardiologie en longzieken… …piip… Dobry wieczór [sprek út as: dobrì (mei de i fan binnen) vjètsjoer = goejûn]

Sytske: Wat sil we nó wer krije!

Lûdsprekker: Co mogę dla pana zrobić? [sprek út as: tso mógge dlapána zróbietsj (mei hurde g’s krekt as yn goal) = wat kin ik foar jo dwaan?]

Douwe: Oh man! (op syn Ingelsk útspruten) It liket wol Pools!

Sytske: Poalsk?

Lûdsprekker: Słucham? [Sprek út as: swóécham? = Wat sizze jo?]

Pake: Dat is fansels ien fan dy Poalske ferpleechsters dy’tsto hjirhinne helle hast. Stie der net op ien fan dy 37 formulieren of earne oars yn dat trije tûmen tsjokke dossier dat dy lju Nederlânsk prate moatte kinne?

Sytske: Eh, no eh, dat wit ik sa net. Mar eltsenien praat toch wol Ingels?

Douwe: My sister is eh, is stung by in eh,… eh,

Pake: In waps.

Douwe: A wasp… Hello?… Can you understand us?

(takomme moandei fierder)