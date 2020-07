Pakes comeback (45)

Klik hjir foar de foarige ôflevering

Nynke: Yn it begjin wat chille, dat wie héél relaxed. Onwiis gaaf! Mar letter dy nacht siet ik der hélemaal trochhinne… Ja, ik wie net allinnich fet stronko, mar ik onwiis skatta; kaffa sizze se dêr… watte? (se laket) Nee, dat ferstean se hjir toch net. Oh man!(op syn Ingelsk útspruten) Ik hie wol in stik of fiif djongo’s op, tink… Watte? O, dat ferstiesto ik net? Ja, se prate dêr sa fruitich, joh, ik nim it ik al oer.

Pak jit in sapke yn en set it glês op har brede stoelleuning.

Pake: Sjoch ris oan, ek tige fruitich. Ik tocht daliks mar in healmingel. En moai ticht by. Kinst mar troch telefonearje. Mar lit it net knoffelje.

Nynke: Ik wie sá fier furt, toen dy gozer frege “wolst noch in glês?”, toen hie ik sok yts fan: “wêr hét dy gast it oer, wytst net? (se set har wurden krêft by mei in heftige earmbeweging en docht wêr’t pake krekt foar warskôge hat: it glês falt yn gruzeleminten op ’e grûn).

Pake: Ferjámme. (bûcht en kriget de stikken op) Wy hiene sok yts fan porslein, eartiids. Dat wie djoer guod. Dat it treft dat soks no gewoan fan glês is.

Nynke: (hat neat murken) Mar ik hie wol sok yts fan wóuw wat is dit fet lauw, wytst wol. Mar ja, letter kwam dus dy ezel dy’t ik hast net mear losse koe…

Pake: No, heisterkont (hy jit wer in glês yn mar set it no op ’e tafel del) lit it net wer oer de grûn trûzelje.

Pake leit wer wat fleis op de BBQ. Douwe set de tv wat hurder en hat nearne oars each foar. Sytske giet der ek wer by sitten; se is noch hieltyd oan it beljen.

Sytske: Dus no moatte we wer síntraliseare! Mar hoe kinne se dat no mei droege eagen ferkundigje, in pear maand neidat we désintraliseard binne.

Nynke: Ja, dy pinda, dy sei dat ik sa’n skattich aksent hie. No, tocht ik, okee dan, moai kompliment. Mar ik hè toch net in aksent! Of wol?…

Pake giet wer sitten en sjocht syn tafelgenoaten efkes oan.

Pake: It fleis wurdt daliks kâld, hear dames, dat as ik jim wie, soe ik hast mar ris ophâlde fan tsjanteljen en ophingje… eh, of eh… op it útknopke drukke.

De dames gean gewoan troch mei harren telefonpetearen. Douwe pakt syn boardsje, mar sjocht ûnderwilens wol nei de tv en begjint te iten.

Nynke: Ik praat op skölle ommers altyd Nederlâns. En fierders praat ik allinnich thús mar Frysk en mei dy. No, dêr ken je toch net in aksent fan krije?

Pake: Fergemy, fanke, wat sitst no te sangerjen. Do skammest dy dochs net foar dyn komôf wol? En wat wurdt de wrâld in deade boel as wy allegear itselde prate.

Nynke: Katy? Okee, ja, dy het in accent fan hjir tot Tokyo, ja. O ja, mar dy slet praat net iens Frysk… nee, dus dêr leit it net an.

Sytske: O, mar dus dan komt der nóch in managerslaach tusken!

Pake: Watte? Noch in swikje fan dy omkoalen derby? Och krammele. Binne se dêr by jim no hielendal dwylsinnich wurden?

Sytske: Ja mar hy is, mei alle respekt hear, mar hy is toch in manager fan lik-me-fesje!

Pake: Do jeuzelest der wer nuver yn om. Hoe kinst no tagelyk gâns respekt hawwe foar immen en lykwols sa wanachtsjend oer him prate.

Sytske: (docht in lilke slach yn de lucht yn de rjochting fan pake) Dus KBB en BKL wurde in soarte fan nij KVK. Begryp ik dat goed? En ADG wurdt splitst? Soi (sprek út: swa). Mar wat bart der dan my CFD en VLW?

Pake: Ferjitst de BBQ net?

Sytske: En wêr falt K21 dan aanst ûnder?

Pake: It tink wolris by mysels, it koe langer wol ferbean wêze om dingen in skoftke by it âlde te litten.

Sytske: Krijstó K21!? Mar hoe… ik bedoel, do witst toch wol dat ik… dat dat myn projekt…

Pake: No ja, eh, sille we dan earst in amerij stil wêze?

As net ien reagearret docht hy as iennichste de hannen gear en de eagen ticht. Douwe set de tv noch wat lûder.

(moarn fierder)