Pakes comeback (44)

Pake: Jierren herwaarts, tebek yn de tiid gean, en it dan allegearre oars oanpakke? Ja, dat soe wat wêze! Want der is in hiele bulte weardefols út it ferline weiwurden en wat derfoar yn it plak kaam, is net altyd better, neffens my. De moderne tiid hat in protte brocht, dêr wol ’k neat fan sizze, mar der is ek in soad troch weibrocht (sucht.) Mar de tiid tebek draaie, dat kin spitigernôch net. Mar omdat ik dy tiid noch meimakke ha, kin ik jim wol tebekfiere nei dy dagen troch myn stoarjes. Sa kinne jim wat leare fan hoe’t it der doedestiids allegearre om en ta gie. En faaks kinne we dan eat fan de goeie dingen fan eartiids weromhelje nei hjoed-de-dei. Ik lit soks wolris yn my omgean. (Hy set in filosofysk gesicht op en dreamt pratendewei fuort yn in utopy; Douwe sjocht telefyzje, seit neat en lit net merke dat er der wat fan meikriget). It moast dochs mooglik wêze om dy deade biljertlekkens dêrjinsen bûten de stêd werom te tsjoenen ta de eachweiding fan de einleaze greiden dy’t optilden fan de fjildblommepracht en de kij en de fûgels. En de gemeente koe dochs wolris in kear avesearje mei dat plan dêr’t se no al jierren op omstinne, om de Molewyk wer ûnder it asfalt wei te dollen. En as de auto’s dêr net mear lâns giselje en it wetter wer fredich troch de grêft skolferet, dan bin ik der wis fan dat de bern fan hjoed oan de dei allegearre efter harren kompjûters weikomme en nei dy skildereftige stille hoekjes ta tsjogge om dêr, lykas wy doedestiids, prachtich moai ferside te boartsjen en te topjen en sa. En dan slute we de supermerken. En dy kassafammen, dy’t dochs jimmerwei oerémis reitsje as men in petearke begjinne wol dêr’t in justjes gruttere wurdskat foar nedich is as de standert­teksten oer kassabonnen of bonuspunten of êrmijlsegels, dy stjoere we wol te beanlêzen of te gollebeploaitsjen of sa. En dan iepenje we wer echte winkels mei echte winkellju dy’t wer tiid hawwe om in praatsje te meitsjen. En dan stel ik jim foar oan jim buorlju en sa krije jim wer wat kunde yn dizze útbuorren. Yn in fermidden dêr’t minsken har yn thúsfiele, wurde se wis wol minder kjelreauwich en sille se net mear de plysje skilje by elke muzelman dy’t wat nuvere fiten útheeft. Nammers, dat docht my tinken oan dy ivige skillerij fan jim. It wie better foar jim en soal dy praatmasines yn de Molewyk en gean ris noflik nei jim goekunde te jûnpraten en ris in potsje te skaken of sokssawat, lykas wy alearen diene. En jim soene ris wat minder jachtsje moatte fan skoalle en wurk nei de kursus en de sport en de muzykles en ris wat mear lins nimme. Oe-goaijen, myn fleis. (hy draaft derhinne) It is aldergelokst noch krekt goed beteard. Mar it kin net langer. Ik skep jim op hear. Sytske, kinst better mar ris ophâlde fan tsjemskjen en it petear ôfbreidzje, oars wurdt dyn iten kâld.

Sytske: Wátte, in nije reorganisaasje? Dat miénst net!

Pake: Wat ha dy oksebollen no wer betocht? Jim binne ommers noch net iens klear mei de foarige organisaasje!

Sytske: (slacht mei de earm as teken dat pake him stil hâlde moat) Wolle se de ekspertise-teams wer opheffe? Hoesa dan?… Nee, dat is onsin… nee, dat is echt bullshit… net ien kin konkludeare dat se net funksjoneare, want se binn’ der noch mar in pear maand, of in kwartaal of sa.

Pake: Wêrom gean jim net gewoan oan it wurk? No snap ik dat it twa moanne, wat sis ik, in fearnsjier duorre hat foardat ik de fergunning krige foar it hinnehok.

Sytske: O, dus no wurde it wer bussiness units?

Pake: No, dat wurdt neat. De kearen dat ik foar saken by it gesach wêze moast, ha my wol leard dat de lju op it gemeentehûs gjin ferstân ha fan bizzines.

Sytske: (slacht heftich mei de earm om nochris dúdlik te meitsjen dat pake him stilhâlde moat) Ja, mar dat lost de problémen toch net op? Ik hew no ommers mei myn quick-scan krekt de finger op it seare plak lein! It wie mar quick-and-dirty, fansels, mar ik ha wol dúdlik oantoand dat we te folle cross-links ha yn de organisatie, dus dát moatte we tekkelje! No, en dat kin allinnich mei in down-to-earthbenadering. En it wurdt ek heech tiid dat de CFO (op syn Ingelsk útsprutsen) net mear as stand-alone opereart. Dý moat krekt de link lizze mei Operations.

Pake bringt de boardsjes mei stikjes fleis nei de tafel ta, wylst Nynke deryn komt.

Pake: Ah, dêr is myn faam wer. Bist wer wat opkallefatere? Sjoch, dêr hast wat te iten. En wat sil ik dy te drinken ynjitte?

Nynke seit neat en as se sitten giet docht bliken dat se in telefoan oan it ear hat.

Nynke: Dy nacht hè we fet sûpt, joh, nét normaal mear… …

Pake: In sapke mar, tink, foar de neitoarst?

(takomme moandei fierder)