Pakes comeback (42)

Douwe: No hjirre ommers, jù. Inca-ruïnes. Binne we ferline jier mei Peter hinne weest. Bulten âlde stiennen, mear net. Dat is my te casual. Gau wer fierder (Hy knipt troch).

Pake: O, dit is in nijsgjirrich programma. Seker in werhelling, want dit ha ’k juster al sjoen. It giet oer tekoarten oan arbeidskrêften yn wurk dat Nederlanners ferhippe om te dwaan, nettsjinsteande alle wurkleazens.

Sytske: O, dêr ha ’k fan ’e wike ek noch mei bezich west.

Pake: Soa.

Sytske: Ja, ik moat sa no en dan even ynfalle by Fergunningferlening, omdat der ien mei swangerskapsferlof is. Soksoarte útwikselingen binne trouwens in gefolch fan myn earste kwaliteitsferbeterringsprojekt oer de problemen mei de fraachartikulaasje. Dat ha ’k toen adviseard om it ûnbegryp tusken de meiwurkers fan it front-office en it back-office te ferlytsjen.

Pake: En wat betsjut dat yn sljochtweihinne Frysk?

Sytske: Eh, dat de lju fan eh, sis mar, de winkel en it magazyn net troch ien doar koene.

Pake: En dêrom hasto de doarren mar ris ferheakke?

Sytske: Mar sadwaande moast ik dus fan ’e wike in fergunning ôfjaan foar Poalske zorgmedewerkers.

Pake: Wat foar lju?

Sytske: O, sorry hear heit, eh… soarchmeiwurkers.

Pake: Seit my noch neat.

Sytske: No ja, de échte ferpleechkundigen binne hjoed-de-dei te djoer wurden foar de gewoane soarch, sa as waskjen en skjinmeitsjen.

Pake: Dus foar it rakken en rêden ha se no dy soarchmeiwurker útfûn. En dy wurdt út it bûtenlân helle, fansels, dat is no krekt wêr’t dit programma oer giet. En hasto hja dêr in fergunning foar jûn? Wêrom dóchst dat no?

Sytske: No, de oanfraach foldie oan alle easken. En dat is net niks, hear. Der komme wol 37 formulieren by te sjen en dy wiene allegear korrekt ynfuld en der siet noch sa’n dik dossier by mei de onderlizzende gegevens. (Se wiist mei tûme en wiisfinger sa’n 5 cm oan.)

Pake: Mar sa hellest hjir wér mear minsken hinne.

Sytske: No en? En trouwens sok praat is discriminatie.

Pake: Wol nee, tutteblaai, dat hat mei diskriminaasje gjin sprút te krijen. Ast hjir allinnich mar stânfriezen hinne helleste, soe ik krekt itselde sizze. En dy Poalen, dat binne poerbêste minsken. Yn ’e winkel hiene we in hoartsje in Poalske feint, no dat wie de bêste wurknimmer dy’t we ea hân ha. Nee, it giet my derom dat we mei fierstente folle minsken op in protsje komme te sitten en om de problemen dy’t dêr mei mank geane. Want do kinst ommers no oer de koppen al rinne. Do klagest niiskrekt sels noch oer de ferstedsking en it drokke ferkear.

Sytske: Die ik dat? No, yn elk gefal hat dat der niks mei út te stean.

Pake: Fansels wol. En der binne ommers party Nederlanners dy’t sok wurk wol dwaan kinne.

Sytske: Blykber net.

Pake: Dy telefyzjelju stimme dy dêryn mei. En yn dy dokumintêre wurdt útholden, dat it aanst noch folle slimmer wurdt, mei de fergrizing. Dan komme der yn alle bedriuwstûken tekoarten, wolle se ha.

Sytske: Dus skielik is der wer hoop foar my.

(tongersdei fierder)