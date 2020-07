Pakes comback (46)

Klik hjir foar de foarige ôflevering

Sytske: Ja, nee, ábsolút, mar… mar hjir wurd ik al even stil fan…

Nynke: Watte? Ooh, pake wol njange. Lekker belangryk.

Pake: (docht nei 10 seconden de eagen wer iepen en de hannen útinoar) Ja, lekker hè Nynke, tanke wol, dat it dy ek mar smeitsje mei. En dat jildt foar jim allegear, fansels. Jim hoege jim net yn te hâlden, want der is in hiele prakke fleis. Eh… ahum (hy kucht lûd om de oandacht te lûken en giet noch efkes troch mei de beleefdheden foar it iten om te besykjen de oaren by it miel te belûken) O, eh… der kin wol ris wat fet ôfdrippe, dat ik ha hjir wat skûlken klear lein, dan kinn’ jim dy moai as slabbe brûke, want jim sitte op it lêst allegearre sa kreas yn it bewant, dat jim moatte jim der net ûnder smjirkje… sjoch sa (hy docht it foar)… Sjo jim wol?… (Net ien reagearret) … No eh, dan dus mar smaaklik iten tawinske… . Dêr is krûdespul en sauzedridze, mar tink der om, doch der net te rij mei, want der is guod by dat heazet jin yn de kiel… en as jim dochs noch fine dat der wat oan mankearret, dan moatt’ jim jim mar oppenearje… Eh, hum… no, yt lekker, woe ik mar sizze… Mar tink om de wapsen, dy sitte oeral en benammen op it iten. Dat wês op jim iepenst. As jim in stek yn de kiel krije, soe der gjin rie ta wêze. Hunh (hy makket in beweging as hat er it kâld) de grize rint jin oer de grouwe, as men dêroan tinkt.

Pake yt mei oandacht syn stikje fleis. Douwe syn telefoantsje pipet en hy begjint mei ien each en hân te sms’en. Mei it oare each sjocht er tv, mei de oare hân pakt er syn iten. De froulju belje mar troch en ite noch hieltyd net. De telefyzje lit melangoalyske muzyk hearre.

Pake: No, dit liket derop, net? Wat is it in kostlike jûn en wat sitte we hjir smout byinoar, net, mei wat iterij en in pizeltsje… Wat kin in âldman him yn syn neisimmer noch mear winskje… ahum… It is mar goed dat de wyn wat lune is.

Nynke: Mar der binne wol héél folle neppers by, hear, nét normaal mear. En dan dy trysteling. Oh man! (op syn Ingelsk útspruten) Doe’t ik noch gjin minút mei him praten hie, sei dy al dat ie mei my nakke woe… ja, echso! …

Sytske: Nee, ik bin wol bliid datst even nei mei lústerje woest, mar ik fiel my no wol in bytsje, eh… ja, ik wit net wat ik hjir no fan tinke moat…

Pake: (in bytsje helpleas) Ik tocht, do silst wol witte wolle wat dat is, Douwe: lúnje.(hy sjocht nochris goed nei wat Douwe docht) O, do bist ek noch oan it essemmemmen. Sjoch ris oan, wat kinsto in soad dingen tagelyk… Moatst my oars ek mar ris leare, essemmemmen, mûlk kinne wy dan wat better mei-inoar kommunisearje.

Nynke: Ja, gatver, net te leauwen. En hij ouwehoerde mar troch. Oh man! (op syn Ingelsk útspruten) Oer wat ie mei syn tollie allegear koe. Ja, echso! Op it lêst kaam er ik noch mei doekoe an. Mar ik sei “fuk dyself mar” en noch gjin kertier letter seach ik him mei sa’n breezersletsje fuortgean… Ja no, wat in skraper, no, nét normaal mear.

Sytske: … no ja, ik bedoel, ik fertroude dy altyd en sa… nee, nee, sa bedoel ik it net, ik bedoel… ja, ik bin even, no ja, ik wit it no ek even net mear…

Pake: Ik wol nammers noch wolris wat wurden ferklearje, hear. Ik wit wol dat ik fakentiden wat batsk doch as jim my net fersteane, mar eh… no ja, dat is gjin mienens, hear. Ik wol it jim wier wol útlizze. Graach sels. Ik tink wol gauris… no ja, jim betinke as jongerein hielendal in eigen taal en dat fyn ik knap, hear, dêr net fan… Mar wêrom einliks? As wy allegear mei-inoar al sa’n rike taal besitte. Mar dy wurdt skielk, as it sa troch giet, hielendal net mear brûkt. En dat is dochs ivich skande… Ja, ik wit wol, jim wolle jim ûnderskiede. Mar dat ha wy hjir yn Fryslân ommers altiten wollen. En ik ha dat allegear ris yn my omgean litten, en doe tocht ik, ik tocht, as wy no tegearre, of trijeresom, mei Nynke der ek by, ris moaie âlde Fryske wurden opsochten yn it wurdboek, wurden dy’t ik faaks sels ek net iens mear wit en dêr ûnderskiede jimke jim dan mei. Soe dat no net moai wêze?

Douwe lit net blike dat er de preek fan pake heard hat en feroaret fan kanaal. No komt der driigjende muzyk út it tastel. Pake skrillet op, as Nynke dan einliks, mar sûnder te sjen har stik fleis pakt.

(tongersdei fierder)