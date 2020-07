Pachter hâldt op mei ytkafee en doarpshûs De Krúswei Damwâld

De hierder fan de Krúswei wol om persoanlike redenen ophâlde mei syn wurksumheden yn it ytkafee & sealesintrum en dorpshûs yn Damwâld. De gemeente is eigner fan it karakteristike gebou oan ’e Haadwei. Dy sil mei stifting Doarpshûs de Krúswei neitinke oer de takomstmooglikheden foar de Krúswei. Ein septimer moat der mear dúdlik wêze. Oant dy tiid geane de plende aktiviteiten troch en bliuwe de reservearrings stean.

Nije ynfolling

It gebou wurdt no brûkt as doarpshûs en hoarekagelegenheid. It stiftingsbestjoer en de gemeente stean eventueel iepen foar in nije ynfolling. Mei in enkête wol de stifting de ideeën en winsken fan de doarpsbewenners fan Damwâld yn kaart bringe. Fan septimber ôf folget dêr mear ynformaasje oer fia de gemeenteside yn ’e hûs-oan-hûskrante en www.dantumadiel.frl.