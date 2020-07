Opstap nei de Brede Maatskiplike diskusje oer it Frysk

Sa’t it him no oansjen lit, sil der begjin takomme jier úteinset wurde mei de earder oankundige Brede Maatskiplike Diskusje oer it Frysk. De opstap is in unike gearkomste mei muzyk, drama, ynfo en diskusje dy’t yn de Trynwâlden holden wurdt. Dielnimmers binne in represintative rûnte fan tritich jonge minsken, rûchwei tusken 18 en 30 jier. Dy sille gear oer fragen lykas: Sil it Frysk bliuwe? Hoe kinne en wolle wy dan yn de jierren dy’t foar ús lizze dy taal brûke? Wat ferwachtsje en akseptearje wy fan it ûnderwiis, de provinsje en de gemeente wat it Frysk oanbelanget?

De gearkomste is in test. Wannear’t de resultaten oansprekkend binne, krije dy in ferfolch yn in grutter opsette “Brede Maatskiplike Diskusje Frysk” oer de takomst fan de Fryske taal. Dy ‘BMD-Frysk’ sil dan rûnom yn de provinsje holden wurde.

De organisaasje fan dizze test is yn hannen fan de stichting “BMD-Frysk”. De kosten wurde droegen troch it Roelof Geertsma Fûns en de Provinsje Fryslân. De Ried fan de Fryske Beweging is benijd nei de útkomsten. It hie oars yn de maitiid fan 2020 wêze sillen, mar de koroanaperikels makken dat ûnmooglik. Der wurdt no ynset no op de maitiid fan 2021. De tariedingen binne wol begûn.

Mear ynformaasje: