Oprop: koroanawurden

Al in pear moanne giet in soad nijs oer de koroanasykte, ek op itnijs.frl. De redaksje moat in soad oant no ta ûnbekende wurden yn it Frysk oersette. Soms wurdt dan it Nederlânske wurd gewoan wat oanpast, soms betinkt de redaksje wat en inkeldris blykt der ek al in Frysk wurd te bestean.

Wy wolle ús lêzers op te roppen om mei te tinken. Wat binne gaadlike wurden om yn it Frysk te brûken? Hjirûnder steane in pear Nederlânske wurden dêr’t noch wol in kreaze Fryske oersetting foar komme mei, mar jim meie útsoarte ek sels koroanawurden betinke. Wurden dy’t ús wat talykje, sille wy tenei brûke.

anderhalvemetermaatregel

covid-19 (no al yn gebrûk as ‘de koroanasykte’, ‘koroana’ en ‘de Sineeske trudzje’)

desinfectiemiddel

IC (Intensive Care)

het nieuwe normaal

lockdown (mei ek wat frijer: ‘in lockdown zijn/gaan’)

noodverordening

Outbreak Management Team

pandemie

positief/negatief testen

quarantaine(plicht)

RIVM

social distancing