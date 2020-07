Omrin makket bern mei TikTok entûsjast foar in duorsume wrâld

Offal skiftsje en geskikt meitsje foar in twadde libben is belangryk, mar jongelju oerhelje om dêr wat mei te dwaan is noch net sa maklik. Omrin set dêrom it populêre sosjale-mediakanaal TikTok yn om bern en jongfolk each krije te litten foar it belang fan duorsumheid. Begjin maaie is Omrin begûn in eigen TikTok-kanaal, dêr’t duorsumheidstema’s yn oan ’e oarder komme, mar dan wol op in wize dy’t by de doelgroep oanslút.

Joshua (15), Miluca (17) en Noa (17) meitsje TikTok-filmkes foar bern fan 6-14 jier. Dêr sette se begripen as omrin, opnij brûken en omslingerjend ôffal mei yn in nij deiljocht en se jouwe tips foar hoe’t de jeugd der sels wat oan dwaan kin.

Firaal

In tal TikToks binne al gau firaal gien en op de ferneamde For Youside bedarre. Dan kinne se samar tûzenen kearen besjoen wurde. Ien fan de filmkes is al 2200 kear besjoen.

Wa’t Omrim ek op TikTok folgje wol kin dat dwaan fia @tiktokomrin. Joshua, Miluca en Noa litte sjen dat it opromjen en opnij brûken fan ôffal in aardige útdaging is.