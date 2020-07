Oerheid mei lestige asylsikers opslute

Asylsikers dy’t harren misdrage, meie opsletten wurde. Dat hat de rjochtbank Noard-Nederlân freed oardiele. Op it stuit bart dat al: minsken dy’t yn in gewoan asylsikerssintrum net te hanthavenjen binne, wurde efter hege stekken yn in apart sintrum yn it Drintske Hogeveen set. Dêr meie hja net út en hja wurde de hiele dei mei kamera’s yn ‘e rekken hâlden. Hja meie der wol út, mar dan ferfalt harren rjocht op asyl.

Ien man dy’t yn it sintrum yn Hoogeveen sit, hie de steat oanklage, om’t er it net iens wie mei de beheining fan syn frijheid. De rjochter hat him ûngelyk jûn.

Yn it sintrum yn Hoogeveen, dat yn ‘e folksmûle it aso-azc neamd wurdt, sitte op it stuit likernôch 25 minsken. Hja komme foar in grut part út feilige lannen en hawwe rûzje socht mei oare asylsikers of misdroegen har yn ‘e bus. Hja meie op syn heechst trije moanne fêstset wurde.