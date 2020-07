Oebele de Oaljefant (gedicht)

Oebele de Oaljefant

Oebele de Oaljefant

hat in grut ferstân,

mar dêrmei hast it dan wol hân.

Hy is o sa koart foar de kop.

Giet it him net nei’t sin,

dan is it ien en al geraas en gerop.

Fatsoen dêr docht er ek net oan,

dat fynt er fierstente gewoan.

Respekt moat er ek neat fan ha,

mar dat moatte oaren wol foar him ha.

Sa wurket it fansels net yn de praktyk,

oaren jouwe him dan ek net gelyk.

Syn frou hat der sliepeleaze nachten fan,

wat moatte jo no mei sa’n man.

It makket Oebele allegear neat út,

hy wâldet gewoan mei syn lange snút,

wylst by syn frou de triennen oer de wangen rinne,

troch de porsleinkast hinne.

Folkje Koster