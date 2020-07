Oardelmeterregeling iepen foar toerismesektor

Sûnt 13 july kinne ûndernimmers yn de Fryske rekreaasje- en toerismesektor in bedrach oanfreegje út de nije oardelmeter-regeling. De provinsje jout oant 1500 euro subsydzje foar oanpassingen dy’t bedriuwen dwaan moatte foar de oardelmeterekonomy. Der is hast ien miljoen euro beskikber. Oanfreegje kin by it Samenwerkingsverband Noord-Nederland, fia www.snn.nl/anderhalvemeterregelingfrl.

“De regeling is ornearre as stipe yn ’e rêch foar ûndernimmers dy’t ynvestearje moatte om oan de feilichheidsfoarskriften te foldwaan”, seit deputearre Avine Fokkens-Kelder. “De provinsje wol safolle mooglik bedriuwen yn dizze foar Fryslân sa wichtige sektor helpte om oan de nije easken te foldwaan.”

Undernimmers kinne maksimaal fyftich persint subsydzje krije op de makke kosten foar de oanpassingen, mei in minimum bydrage fan 1000 euro en in maksimum fan 1500 euro. Ek ûndernimmers dy’t sûnt de parsekonferinsje fan 6 maaie 2020 al maatregels nommen hawwe en kosten makke hawwe, kinne in berop op de regeling dwaan, dy’t folslein ‘Subsydzjeregeling COVID-19-maatregelen frijetiidsekonomysektor Fryslân’ hjit. De subsydzje wurdt ferdield op folchoarder fan datum fan ûntfangst van de oanfraach.

Koroana-aksjeplan

De oardelmeterregeling is de wichtichste maatregel út it op 9 juny presintearre Koroana-aksjeplan Gastfrij Fryslân. Mei in spesjaal foar de koroanakrisis oprjochte Taskforce Rekreaasje en Toerisme hat de provinsje it aksjeplan opsteld. De Taskforce bestiet út fertsjintwurdigers fan de Toerisme Alliânsje Fryslân, Keninklike Hoareka Nederlân, Hiswa/Recron, Merk Fryslân, Ynbusiness, Ynnovaasjeplatfoarm Fryslân en Hotel Fryslân. Alles mei-inoar komt der fia it aksjeplan sa’n oardel miljoen euro beskikber.