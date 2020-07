Nije útstalling Frysk Museum: ‘Friezen’

Juster is yn it Frysk Museum de eksposysje Friezen iepene. Dêr is ûnder mear de portrettekening te sjen dy’t Thijs Rinsema (Drachten, 1877) om 1920 hinne fan syn omkesizzer Nelly de Vrieze makke. Nel de Vrieze (ek in Friezinne) wie ien fan de earste fiif stewardessen fan de KLM. It museum krige de tekening begjin 2020 yn syn besit. It is in kwetsber stik, dat earst restaurearre wurde moast en dat ek mar in healjier te sjen wêze sil.

Nel La Riviera-de Vrieze (1909-1996) hearde by de earste lichting froulju dy’t yn 1935 nei in swiere seleksje troch it doe noch jonge loftfeartbedriuw as ‘air hostess’ oannommen waarden. Yn 1995 fertelde se yn Trouw dat se al ûnderfining as gastfrou hie en de fleanerij as in nije útdaging seach. Se tocht, ik besykje it gewoan. By de proefflecht hie se de kaprioalen fan de piloat maklik trochstien. Dreger wie it om har âlden safier te krijen dat dy it lije woene, want dy wiene deabenaud dat har wat oerkomme soe. Op har earste flecht nei Berlyn yn 1935 waard ze persoanlijk útswaaid troch de presidint-direkteur fan de KLM.

Thijs Rinsema (1877-1947) hie mei syn broer in skuonmakkerij yn Drachten. Njonken it wurk ûntwikkelen se har as respektearre, alsidige keunstners. Se wiene befreone mei Theo van Doesburg, de grûndlizzer fan De Stijl en Dada yn Nederlân. De freonskippen mei ynfloedrike keunstners as dadaïst Kurt Schwitters en Grande dame Charley Toorop binne werom te sjen yn it eksperimintele wurk fan Rinsema.

Konservator Marlies Stoter: “De tekening fan Nelly is besibbe oan portrettekeningen fan Jan Toorop, sa’t dy syn jonge dochter Charley tekene. Rinsema moat goed op ’e hichte west hawwe fan it wurk fan Jan en hy stie yn kontakt mei Charley Toorop: se koene inoar en ruilen wurk faninoar. Charley stelt sels ris foar om in keunstwurk fan har te ruiljen foar skuon fan skuonmakker Thijs foar har bern!”

Portret van Nelli de Vrieze, Thijs Rinsema, 1918, Collectie Fries Museum, Leeuwarden