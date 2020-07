Nije jeugdwurkster foar it Noard-Frysk

Op 1 augustus begjint Güde Boysen fan Loonham as jeugdwurkster foar it Noard-Frysk. Har wichtichste taak is it organisearjen fan aktiviteiten foar bern en jongelju yn Noard-Fryslân. By dy aktitviteiten spilet it Frysk fan dy streek in rol. It opheinen fan jonge bern yn it Frysk is ek in wichtige taak.

Frou Boysen folget Gary Funck op. Har funksje wurdt folslein út subsydzje troch de Dútske oerheid betelle. De nije jeugdwurkster is fan doel om ûnder oaren sportaktiviteiten en reiskes te organisearjen.

It Noard-Frysk wurdt troch in lytse tsientûzen minsken yn de provinsje Noard-Fryslân en op it eilân Helgolân praat.