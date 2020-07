Nij fytspaad by Ryptsjerk yn gebrûk

Fytsers oer it fytspaad by de N361 lâns fytse sûnt in dei of wat feilich fan Ryptsjerk yn de rjochting fan Swarteweisein en Tytsjerk. Eartiids moasten se dy dyk oerstekke om by it krúspunt E10 te kommen en dat soarge foar ûnfeilige situaasjes.

Deputearre Avine Fokkens-Kelder is der bliid mei. Yn it feiliger meitsjen fan de provinsjale dyk mei de komst fan de Sintrale As, is it realisearjen fan in folweardich fytspaad meinommen. Foarsitter fan Doarpsbelang Ryptsjerk, Jurjen Stellingwerf, is bliid dat fytsers no feilich by de ferkearsljochten oerstekke kinne.

Fytspaad as lispuzel

Tusken de ôfslach IJpeysingel by Ryptsjerk en krúspunt E10 is oer in lingte fan in tal hûnderten meters in fytspaad lein. Dêrby hat de oannimmer in nije technyk brûkt: in ‘ritspaad’. De betonstikken kinne as in lispuzel útinoar helle en yninoar set wurde. As der wat mei de ûnderlizzende kabels en liedingen barre moat, hoecht it hiele fytspaad der net út en opnij oanlein te wurden. It is it earste ritspaad yn Fryslân. It is ek in sirkulêr fytspaad: beton dat wer te brûken is, belining op biobasis en duorsume gerstegels.