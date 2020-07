Neushoorn wol ynhâldliker type direkteur as Yvonne Bleize

Poppoadium Neushoorn yn Ljouwert siket in nije direkteur. Yvonne Bleize hâldt yn novimber op. Neffens de behearsstifting fan it muzyksintrum wie frou Bleize benammen in saaklik direkteur, wylst Neushoorn tenei leaver in direkteur hat mei in mear ynhâldlik en artistyk profyl. Boppedat wurdt de direkteursfunksje lytser: no is dat in folsleine baan, it wurdt in healen.