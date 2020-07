Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 19, lêste ôflevering)

Klik hjir foar de foarige ôflevering

Dêr is er dan: de alderlêste blog fan dizze prachtige stúdzjereis op Kuba. Wat haw ik geniete en in soad leard! De earste wike fielde alles sa ûnwennich, mar tagelyk wie ik ek sa nijsgjirrich nei al it nije. De mentaliteit fan de minsken, de libbenswize (wifiparken!), de taal en de tropyske temperatueren. It moast allegearre wenne en guon saken sille nea wenne.

Ik fûn it yn it begjin bêst spannend om hielendal allinnich op paad te gean. Spannend yn de sin fan dat ik net wist oft ik my mei alles allinnich rêde koe en yn de sin fan dat ik bang wie om my iensum te fielen. Mar dat foel beide harstikke ta. Iepenstean foar nije dingen en skerp bliuwe, binne it alderbelangrykste.

Ik haw prachtige minsken moete en ried it echt oan om ris hielendal allinnich op ’en paad te gean. It is fansels feiliger om mei ien fuort te gean, mar feilige wegen binne net altyd de bêste. Do dochst safolle mear ast allinnich giest. Leist folle mear kontakt mei oare minsken en sa moetest in soad ferskillende minsken dêr’tst in protte fan leare kinst. Ik haw echte freonskippen opdien, in protte leard fan oare kultueren, en de minsken dêr’t ik by wenje, fiele as famylje. Dêrtroch haw ik my nea iensum field.

Kuba wie dochs wol echt hiel oars as ik ferwachte hie. Ik ha my bot oanpasse moatten en dêrtroch in soad leard. Ik haw leard om geduldich te bliuwen, mei in bytsje tefreden te wêzen, teloarstellingen te akseptearjen en om te oerlibjen yn altyd mar wer 28+-temperatueren.

Ik fernaam hiel gau dat ik dochs wol in bytsje bedoarn wie mei alles wat foar my hiel normaal liket. Bytiden is der gewoan in wike lang gjin fleis te krijen. Ja, dan ytst gewoan in wike gjin fleis. Of stiest 45 minuten yn ’e rige foar in wifikaart (yn ’e baarnende sinne) en ast dan einlings oan bar binst, dan binne de kaarten ynienen op. Of rinst hielendal nei de oare kant fan ’e stêd en dan hat de supermerk allinnich mar frisdrank en gjin iten. Yn it begjin frustrearre dat my harstikke bot, mar no bin ik dêr wol wat mear oan wend. Oan wend… It bliuwt nuver, mar ik bliuw der net oeren lilk om. It is teloarstellend en ferfelend, mar net de ein fan ’e wrâld.

O ja… Ik haw ek noch Spaansk leard, mar dat is njonken al dat oare mar it bysaak wurden.

Ik haw in fantastyske tiid hân en no is it, nei 4,5 moanne, wer tiid om nei it moaie Fryslân te gean. Elkenien dy’t myn blog trou folge hat: hartstikke moai dat jim it lêze woene. Ik ha it yn alle gefal mei in protte nocht skreaun. Tank ek oan alle freonen, famylje en oare kunde dy’t my faak ris efkes in berjochtsje dien ha. Dat hat my hiel goed dien.

Geeske van der Sluis