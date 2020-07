Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 18)

Klik hjir foar de foarige ôflevering

Noch in dikke wike en dan sit ik alwer yn it KLM-fleantúch, ûnderweis nei hûs.

De lêste twa wiken yn Nederlân, foar myn ôfreis nei Kuba, fûn ik it alderminste. Sitst der hieltyd sa tsjinoan te hikjen. Dizze ôfrûne wike fielde it presys sa. It is net dat ik alle dagen snotterje omdat ik nei hûs ta wol, mar ik ha gewoan wer sin om nei hûs te gean. Ik fyn it dreech om dat goed te beskriuwen, mar sa’t ien my dizze wike sei: “Tiden kenne tiden.” It hat moai west en ik ha sin om elkenien wer te sjen. Ik mis myn leave freonen en famylje.

Al woe ik graach dat it al 6 juny wie, dat sil it net wurde, dus ik genietsje noch hieltyd in protte. Eins wie it in hiel moai wykje. It begûn de freedtemiddeis al: ik fûn ierappels! Der wie in man dy’t “papaaaaas, papaaaaas” rôp. Ik tocht dat is myn man, dy moat ik ha. Einlings haw ik wer in pûdsje ierappels. Dy yt ik hjir net in soad, omdat se der gewoanwei net in protte binne en ik rys ek hearlik fyn.

Juster hie ik wol wer wat typysk. Ik woe my de neils noch efkes dwaan litte, dus ik gie nei in salon. Nei de neils betocht ik ynienen dat it ek wol in moai idee wie om myn hier dêr stile te litten, dus dat die ik. Nei oardeloere wie myn grut bosk hier einlings slûk wurden. Sa bliid as wat. Ik betelle en gong wer nei hûs ta. It wie allinnich sa freeslik hjit, dat ik fuort it swit oeral hie, dus ik hie fuortdalik de slach wer yn ’t hier.

Fierder in rêstige wike: saterdei swommen yn in swimbad (mei in protte aktive Kubanen…). Yn ’e jûntiid haw ik mei myn Kubaanske pake en beppe de sinneûndergong op it dak fan hotel Nacional sjoen. Dêr wie ek nochris in brulloft. In prachtige brulloft! Woansdei in deike nei Ald-Havana west mei de Nederlânske jonge dy’t ik yn Baracoa troffen hie. En fierder… haw ik in soad nei aardige kafeetsjes west mei myn freonen en ha we wat kaartspultsjes spile en bypraat. Net sa bysûnder dus, mar dochs gesellich allegearre.

Geeske van der Sluis

foto thússide: Ald-Havanna