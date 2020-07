Nei de oare kant fan ’e wrâld (wike 17)

Klik hjir foar de foarige ôflevering

Fierwei it moaiste plakje op Kuba fyn ik Baracoa. It is it eastlikste punt op Kuba. It is lyts, hat in soad natuer, strân en it iten foel net ôf. Ik haw dêr fiif nachten west en haw it bot nei it sin hân. Mei in jonge út Nederlân en ien út Frankryk haw ik in berch beklommen. Ik haw noch nea sa slim switten.

Wy woene wol efkes de berch Yunque beklimme. It like ús wol moai ta, jawol. Gidske derby, literke wetter mei en dêr giene we. It wie mar goed dat ik ek noch dekstroaze yn it taske mei hie. Healwei wiene we alle trije brutsen. It wie 35 graden, de berch wie harstikke steil en it wie glêd. It swit rûn my oeral bydel. Nei in koart oerlis hawwe we besletten om troch te setten oant it heechste punt, want ja, switte diene we dochs al. Doe foel ik noch efkes, hantsjes iepen, ankeltsje dûbel klapt en lokkich rôp ik ‘help’, oars wie ik moai nei ûnderen rûgele. Nei noch in dreech ferfolch kamen we einlings oan, en wat krigen we? Sawat gjin útsicht, omdat de loft sa berûn wie. “Och”, sei de gids, “we kinne it moarn gewoan wer besykje.” Dat fûn ik de bêste grap fan de dei.

In oare dei yn Baracoa giene we mei in toer nei in nasjonaal park fol mei prachtige fûgels en planten. Wy giene mei de iennige toerorganisaasje dy’t op Kuba bestiet, mei Cubatour. In Spaansk (wat ik fan tefoaren net wist) pear, myn maten en ik stapten yn ’t giele Cubatourbuske. Ik siet foaryn en ynienen begûn achter my de man fan it Spaanske pear tsjin my te praten yn in hiel nuver taaltsje. Dus ik sei: “Je ne parle pas français.” Ik moat der ek by sizze dat it betiid wie en ik net echt yn wie foar in protte praatsjes yn ’e iere moarn. Hy prate mar wat troch, mar ik ferstie der neat fan. Ik frege oft er ek Ingelsk koe, mar hy skodholle. Ik fûn it tige spannend, oant ik ynienen de Spaanske fraach ferstie oft ik de gids fan hjoed wie. 1. Ik koe net leauwe dat ik neat fan dat hiele oare Spaansk ferstean koe. Blykber wie it in dialekt dat him distansearre fan it Spaansk dat my op Kuba leard is. 2. Ik seach ynienen de kleuroerienkomst fan myn giele shirt en it giele Cubatourbuske. Hy sil wol tocht ha, dochs nuver, in Kubaan dy’t oan in Spanjert freget oft er ek Ingelsk prate kin.

It libben fan in toerist yn Kuba is hiel oars as dat fan in studint. Ik fiel my hast in Cubana en gjin toerist mear. Dizze wiken mei it reizgjen waard ik behannele as in echte toerist. Der binne mominten dat se, troch myn brune hûdskleur no, tinke dat ik in Kubaan bin, mar as ik mei myn rêchpûdsje omstrún, dan ha se it al gau yn ’e gaten. Taksy hjir, restaurant dêr. Wifikaart hjir, bar dêr. Ik hie skjin myn nocht. Ik woe graach werom nei it ‘normale’ libben yn Havana en haw besletten om ien wike earder werom te kommen. Dêr seach ik einlings myn oerbleaune freondin Seon wer. Wy hawwe, neidat ik tweintich oere yn de bus sitten hie, gesellich jûnsiten hân op de Malecon en in protte bypraat.

Geeske van der Sluis