Nederlân hellet goed heal miljoen op foar Suriname

De benefytsjo Nederland voor Suriname hat in bedrach fan in goed heal miljoen euro opbrocht. De teller stie oan ’e ein fan de streekrjochte telefyzjeútstjoering op NPO 1 op € 502.069, mar nei alle gedachten sil dat noch flink oprinne.

De webside www.nederlandvoorsuriname.nl bliuwt foarearst aktyf. It jild komt ûnder mear te’n goede oan medyske apparatuer, beskermmateriaal, IC-bêden en oare middels dêr’t in tekoart oan is yn Suriname. Yn it lân driget in humanitêre ramp, no’t it tal koroanabesmettings alle dagen tanimt.

Yn de útstjoering ûntfongen presintatoaren Jörgen Raymann en Humberto Tan ferskate gasten, dy’t fertelden oer harren bân mei Suriname. Der wiene ek optredens fan Gerda Havertong, Trijntje Oosterhuis, Jeangu Macrooy en in protte oaren. Jörgen hie in spesjaal ‘hosseltiim’ gearstald om jild yn te heljen. It einbedrach waard bekendmakke troch Tante Es.

Nederland voor Suriname, in inisjatyf fan Jörgen Raymann en Mildred Roethof (Human Nature Films) yn it ramt fan SU4SU, waard stipe troch it Reade Krús en útstjoerd troch de NTR.