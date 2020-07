Multymediashow M • M • X grut sukses

De minsken dy’t yn de earste wike fan de ljocht-, laser en gelûdshow M • M • X it spektakel meimakke hawwe, binne entûsjast. Fanwegen it sukses wurde de iepeningstiden ferromme. Hjoed en moarn oant 21.30 oere. De show duorret oant en mei 25 july en is yn MartiniPlaza yn Grins.

It earste wykein wiene der goed tûzen besikers. It publyk, jong en âld, kaam oeral wei, sels út it bûtenlân. De minsken binne bliid dat se wer wat ûndernime kinne en dat de gelegenheid der is. Ien fan der besikers: ‘’De show makket in grutte yndruk. Hy is o sa kleurryk en ek geskikt foar bern. Nettsjinsteande dat ik noch bang bin yn dizze koroantiid, lit de show in positive kearside sjen.’

Foar kaartsjes en ynformaas: www.martiniplaza.nl.