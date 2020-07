Mûlekapkes ek bûtendoar ferplichte yn provinsje Antwerpen

De Flaamske provinsje Antwerpen fiert strange regels yn om foar te kommen dat it koroanafirus fannijs wreidet. Sa moat men yn ‘e iepenbiere romte oeral in mûlekapke op hawwe, ek bûtendoar. Allinnich by it iten mei it ôf.

Fierder mei jûns nei healwei tolven net ien mear bûtendoar wêze. Kafees en restaurants moatte om alve oere ticht wêze. Iters moatte harren telefoannûmer by in restaurant benefterlitte. Feestjes wurde ferbean. Kontaktsporten wurde op ‘e nij ferbean. De regels wurde woansdei fan krêft. Foar de stêd Antwerpen binne de regels noch stranger, dêr geane bygelyks alle sportskoallen ticht. Boargemaster Bart de Wever seit dat de plysje de regels strang hanthavenje sil.

De nije regels jilde ek yn Baarle-Hertog, dat mei it Nederlânske Baarle-Nassau ien doarp foarmet en in Belgyske enklave yn de Nederlânske provinsje Noard-Brabân foarmet.