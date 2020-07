Minder nije leararen troch hege stúdzjelienings

Jongelju mei in hafû- of mbû-diploma kieze minder faak foar in learare-oplieding. Dat komt troch de hege kosten fan in stúdzjeliening. Hja wolle nei harren oplieding in baan mei in heech salaris.

Sûnt 2015 krije studinten gjin jild mear fan ‘e oerheid, mar moatte hja alles liene. Dat hat allegear gefolgen hân. Sa bliuwe hja hjoed de dei faak by harren mem-en-dy te wenjen en bouwe hja mear skulden op.

It weifallen fan ‘e basisbeurs makket dat mbû’ers minder faak oan in hbû-oplieding begjinne. By hafû’ers sit de feroaring benammen yn de stúdzjekar. Dat jildt minder foar jongelju fan wa’t de âlden in soad fertsjinje. By froulju is de kar foar opliedings dy’t tagong jouwe ta in baan mei in heech salaris sterker as by manlju. Twû’ers kieze sûnt de ôfskaffing fan ‘e stúdzjebeurs net foar oare stúdzjes.