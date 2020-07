Meiwurker ferheard nei brân yn katedraal Nantes

De Frânse plysje hat in man oanholden yn ferbân mei de brân fan sneontemoarn yn de katedraal fan Nantes. Neffens Frânske media giet it om in 39-jierrige man út Rwanda. De man soe as frijwilliger foar it bisdom wurkje en de jûn fan tefoaren ferantwurdlik west ha foar it sluten fan de katedraal.

It Frânske RTL skriuwt dat de man lilk west ha soe oer it net ferlingjen fan syn ferbliuwsfergunning. De iepenbier oanklager siet dat der noch gjin konklúzjes lutsen wurde kinne oer de rol fan de man en ropt op om hoeden te wêzen. De man is noch gjin fertochte yn de saak, mar wurdt allinnich heard. Neffens de iepenbier oanklager bestiet syn tsjûgenferslach út ferskate tsjinstridichheden.

Der waard al útgien fan brânstifting, mei’t op trije plakken fjoer ûntstien wie. Neffens de offisier fan justysje binne der gjin ynbraakspoaren ûntdutsen. De brân yn de 15-iuwske Sint Piterskatedraal bruts juster om 07.30 oere hinne út. De útslaande flammen hawwe de brânskildere ruten en it oargel ferrinnewearre. De dragende konstruksje ûnder it oargel is ynstabyl en driget yn te stoarten. Sa’n sechtich brânwachtlju krigen it fjoer nei likernôch twa oeren ûnder kontrôle.

Neffens de regionale brânwacht is in ferliking mei de brân fan ferline jier yn de Notre-Dame yn Parys net terjochte.