Mear koroanabesmettingen

It tal besmettingen mei it koroanafirus rint wer op. Yn België wurdt al fan in twadde weach praat. Yn Yndia en de Feriene Steaten binne opnij rekôrs teld.

Yn ús eigen lân is it ek oppassen. Yn Goes binne yn in pear fersoargingshuzen de besiteregelingen stranger wurden neidat yn Seelân it tal besmettingen oprûn. Oer it hiele lân rekkene lizze op it stuit lykwols mar fyftjin koroanapasjinten op de intensive care. Sa leech hat it tal sûnt begjin maart net west.

Aktuele sifers oer de ûntwikkeling fan it firus binne te finen op it it coronadashboard van de Rijksoverheid; aktuele ynformaasje oer maatregels yn oare lannen by de ANWB.