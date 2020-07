Manmachtige útbraak út Súd-Afrikaanske finzenis

Yn it Súd-Afrikaanske plak Malmesbury is in klopjacht geande op in groep finzenen dy’t mei tsientallen tagelyk út de finzenis ûntkaam binne. Fan de 69 detinearren dy’t útbrutsen, binne ûnderwilens 63 wer oppakt.

Neffens de autoriteiten yn ’e provinsje West-Kaap wist in groepke finzenen oan it begjin fan ’e middei de bewekkers te oermasterjen by it luchtsjen. Dêrby stielen se harren kaaien, lieten se oaren frij en sleaten se de bewekkers op. Dêrnei ûntkamen se fia de haadyngong en oer it dak fan de ynstelling. Njoggen bewekkers rekken lichtferwûne.

Op it stuit fan de ûntsnapping wiene der 451 detinearren en tweintich bewekkers yn ’e finzenis. De ynstelling, dy’t op goed sechtich kilometer fan Kaapstêd leit, is ûnderwilens folslein ôfsletten. De autoriteiten sizze dat alles der oan dien wurdt om de lêste útbrutsen manlju op te pakken.