Maarten Biesheuvel is dea. De skriuwer is yn ‘e âldens fan 81 jier ferstoarn. Biesheuvel is ûnder oaren bekend wurden troch syn boeken Reis door mijn kamer en syn debút In de bovenkooi.

Biesheuvel skreau benammen koarte autobiografyske ferhalen. Yn 2007 krige er de P.C. Hooftpriis foar syn folslein wurk.