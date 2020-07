Maachswolm en Helicobacter Pylori

De mage is in wichtich ûnderdiel fan ús spiisfertarringskanaal. In grouwe slymlaach oan de binnenkant fan de mage produsearret gewoanlik maachsoer en ensimen. Dy steane oan it begjin fan it spiisfertarringsproses.

In 1982 beskreauwen B. Marshall en R.Warren, twa dokters út Australië, de helikobakter. Hjoed-de-dei komt dy baktearje by likernôch sa’n 50% fan de wrâldbefolking foar. Meastentiids jout er allinnich in ûntstekking (gastritis) fan it slymflues. Dat hoecht net altiten klachten te jaan, mar it kin wol en it kin ek groanysk wurde. Bytiden kin it liede ta de ûntwikkeling fan swollerij of ynsidinteel sels ta maachkanker.

Foar 1980 waard tocht dat stress de belangrykste oarsaak fan de swollerij wie. No witte we better en kinne we sizze dat njonken de helikobakter it ynnimmen fan piltsjes lykas Ibuprofen, Diclofenac en Naproxen de grutste kweadogger is. In genetyske faktor spilet lykwols ek in rol yn it fierdere ferrin.

De oarsaak fan de besmetting hat faak te krijen mei minne hygiëne. In minske-op-minskefaktor spilet dêr in grutte rol by. Fierder liket it smoken fan nikotine in bydrage te leverjen, omdat de bloedfoarsjenning nei de mage ta dan minder is.

De helikobakter oerlibbet yn de mage om’t dy net oan de oerflakte leit mar yn de laach derûnder, yn it slym en makket dêr twa stofkes: ammoniak en bikarbonaat, dy’t it soer yn de neiste omjouwing neutralisearje, mei as gefolch dat it maachsoer gjin ynfloed op de baktearje hat.

Elkenien kriget nei besmetting wol in ûntstekking fan de maachwand. Yn it gefal dat de ôfwar- en ferdigeningsstoffen de striid net winne kinne, kin dat ta skea oan de binnenkant liede, mei in swolm as gefolch.

De diagnoaze fan de baktearjeynfeksje kin steld wurde mei in ûndersyk fan de ûntlêsting of troch in ûndersyk (gastroskopy) fan de mage. Dat lêste is somtiden wol wat beswierlik foar de pasjint, mar jout wol in soad ynformaasje en der kinne tagelyk hapkes nommen wurde foar diagnostyk.

Behanneling

Yn alle gefallen twa soarten antibioatika en ien soarte om it maachsoer te remjen. In kuer fan 10-14 dagen. Suksesfol resultaat fan eliminaasje leit sa om de 90-95% hinne.

Yn de ôfrûne jierren wurdt noch wol gastritis sjoen, mar troch it betiid ûndersykjen en behanneljen komt swollerij hast net mear foar. Der wurdt hast net mear operearre oan de mage trochdat dêr medisinen foar yn it plak kommen binne. As sokke operaasjes dochs nedich binne, wurde dy foar de pasjinten yn Fryslân yn it MCL yn Ljouwert konsintrearre.

Matthijs Verkuijl