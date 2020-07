Kultuerfûns Fryslân stipet 38 kultuer- en natuerprojekten

It Prins Bernhard Kultuerfûns Fryslân hat oan 38 kultuer- en natuerprojekten in finansjele bydrage tasein. Dat hâldt yn dat der € 75.526 nei de sektor giet dy’t it troch de koroanakrisis dreech hat. It giet om museums, teäterfoarstellingen en festifals.

38 prachtige projekten foar Fryslân

Ta de 38 prachtige nije projekten hearre ûnder mear

de teäterproduksje De Kraak fan de Stichting Âns Maar Gelyk. Dy stichting kriget € 5.000. De foarstelling giet oer it kreakjen fan de klûs yn it gemeentehûs fan Sint-Anne yn de nacht fan 25 op 26 septimber 1943 troch de fersetsgroep yn Seisbierrum. It befolkingsregister waard nadere en in protte manlju fan it Bilt waard dêrtroch twangarbeid foar de Dútsers besparre.

de teäterproduksje Karantêne fan de Stichting Kulturele Aktiviteiten Tytsjerk. Dy kriget € 2.500. It giet oer in doarp yn karantêne troch in miljeuramp: in teätrale kuier om it natuer- en kultuerpark Vijversburg.

it projekt Natuerlik Ferskaat mei de Mienskip fan de Stichting Fryske Miljeufederaasje. Dy kriget € 3.000. Dêr wordt it bioferskaat yn fiif doarpen yn Noardeast-Fryslân mei fersterke.

Kûlant útbetelje

De taseine bedraggen wurde kûlant útbetelle. Mocht in evenemint of projekt net of net hielendal trochgean kinne, dan kinne guon kosten dochs fergoede wurde. Der wurdt ek tocht oan it beteljen fan zzp’ers.

Oanfragen yntsjinje

It kultuerfûns kin yn dit jier ek wer it wenstige bedrach besteegje. Krekt yn dizze tiid achtet it fan belang dat it jild fan de skinkers en fan de lotterijen yn de sektor bedarret, sadat de makkers en inisjatyfnimmers sa gau mooglik wer oan de slach kinne as de krisis foarby is. Sjoch https://www.cultuurfonds.nl/Aanvragen-fryslan.

Wa’t fragen hat oer in projekt of evenemint fanwegen de koroanamaatregels kin terjochte op https://www.cultuurfonds.nl/nieuwsbericht/vragen-over-je-project-evenement-vanwege-de-coronamaatregelen.