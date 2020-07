Koroana biedt kânsen foar Fryslân as saaklike bestimming

Op moandei 6 july waard de earste koroanaproof lokaasjetoer yn Fryslân organisearre troch advysburo Linda op Locatie en Merk Fryslân. It grutste part fan it programma spile him ôf yn ’e bûtenloft. De oanwêzige moeting- en evenemintemanagers besiten ferskate lokaasjes yn it sintrum fan Ljouwert en yn natuergebiet Nasjonaal Park De Alde Feanen.

Eveneminten ticht by hûs

It tal ynskriuwingen lit sjen dat der wer ferlet is fan streekrjocht kontakt. By de lokaasjetoer wiene likernôch fjirtich eveneminteplenners oanwêzich. Under oare eveneminteôfdielings fan ABN AMRO, UWV, Rykswettersteat, PostNL en DHL hiene har oanmeld. De dei wie in saneamd hybride evenemint. Dat hâldt yn dat de dei ek fia in livestream te folgjen wie.

Meet in Fryslân (saaklike kampanje fan Merk Fryslân) rjochtet him op de marketing fan Fryslân as saaklik toeristyske bestimming by moeting- en eveneminteplenners. Troch it jaan fan advys en ynformaasje en it funksjonearjen as bemiddeler foar saaklike gearkomsten, bedriuwseveneminten en tiimboudagen witte hieltyd mear bedriuwen Fryslân te finen.