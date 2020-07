Kombinaasje fan twa middels wurket goed foar koroana

In kombinaasje fan twa middels docht in soad fertutent by it genêzen fan koroana. Dat docht bliken út in ûndersyk yn twa Limburchske sikehûzen.

Koroanapasjinten dy’t it slim oan ‘e pûster hiene en op ‘e yntinsive-soarchôfdieling leine, krigen fiif dagen lang de ûntstekkingsremmers metylprednisolon en tocilizumab. It persintaazje pasjinten dat oan ‘e beäzeming moast, lei folle leger as by pasjinten dy’t de middel yn it ferline net krige hiene. De pasjinten giene hurder foarút en it persintaazje deaden lei de helte leger.

It is net de earste kear dat ûndersikers oanwizings fine dat besteande medisinen wurkje by it behanneljen fan koroanapasjinten. Dat is wichtich, want dy hoege net earst wiidweidich test te wurden. It testen fan nije medisinen kin jierren duorje.