Koartslijer komt Belgyske fleanmasine net mear yn

Op it fleanfjild yn it Belgyske Zaventem wurdt tenei de lichemstemperatuer opmetten fan elkmis dy’t fan doel is stap op ‘e fleanmasine. Dy’t koarts hat, mei net mei.

In kamera dy’t lichemstemperatuer opnimme kin, makket by de yngong fan it fleanterrein in foarste skifting. As neffens de mjitgegevens ien waarmer is as 38 graden, dan moat sa’n selden nei in dokter ta. Dy temperatueret him dan noch twaris. As alle trije mjittings in temperatuer boppe de 38 graden oanjouwe, dan giet de reis net troch. Foar besikers en lju dy’t ien ôfhelje wolle, jildt itselde.

It doel is om foar te kommen dat lju dy’t mei koroana oanhelle binne, oaren besmette. It tal besmettings yn it Belzelân is op it stuit navenant heech en de Belgyske oerheden nimme maatregels om dêr wat oan te dwaan. Sa mei men de winkels allinnich mar yn mei in mûldoekje foar. Yn de provinsje Antwerpen jildt it mûldoekje ek bûtendoar yn ‘e iepenbiere romte.