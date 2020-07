Knokke mei it hert

Koroana of net, de organisatoaren fan Knokken met je hart, wolle dit jier wer dat minsken dy’t dat net wend binne, inoarren foar in goed doel yn ’e ring te liif geane. It goede doel is safolle mooglik jild ophelje foar de Stichting Hartekind.

Ferline jier diene sechstjin boksers mei. Sûnder watfoar ûnderfining wiene se yn trije moanne klearstoomd foar it boksgala yn Westcord WTC Hotel Leeuwarden. “It wie in geweldich aventoer foar de boksers en it team, mei as klapstik it boksgala dêr’t de sponsors en it publyk ek in ûnferjitlik moaie jûn oan hiene”, fertelt Bauke Lodewijk fan de organisaasje. Stichting Hartekind krige in cheque fan € 43.786 bedoeld foar medysk ûndersyk fan bern mei in oanberne hertôfwiking.

It sil in toer wurde om dat sukses wer te heljen, mar der wurdt alles oan dien. Dit jier is der plak foar 24 boksers. Ferline jier kamen sawat alle dielnimmers út Ljouwert, mar dit jier wurde se út de hiele provinsje rekrutearre. Undernimmers, managers en direkteuren dûke út harren feilige wrâld wei de wrâld fan it boksen yn. Se traine op It Hearrenfean by Bronya Boxing en yn Twizelheide by Boksskoalle de Wâldhoek en op 10 desimber giet it echt oan.

Wa’t it oandoar kin tiisdeitejûn 11 augustus en sneintemoarn 16 augustus in proeftraining folgje, mei de trainers yn ’e kunde komme en ynformaasje ynwinne.

Oanmelde kin telefoanysk (06-2990 9200) of mei in e-mail nei info@knokkenmetjehart.nl. Mear ynformaasje is te finen op knokkenmetjehart.nl.