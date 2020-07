Foar leafhawwers fan skilderkeunst en fotografy is fan ’t simmer yn Koarnjum de yntime eksposysje Keunst @ Koarnjum te sjen. Dy is ynrjochte yn De Wier, it lytste húskeamerteäter yn it noardwesten fan Fryslân. Dêr binne skilderijen fan Annigje Dijkstra en Martinus Meindertsma en fotografy fan Bob de Boer te sjen.

De eksposysje lit op in bysûndere wize de ferskillende kreaasjes en techniken op doek en aluminium sjen.

As op de oprit it grutte útnûgjende boerd stiet binne besikers wolkom, fansels ‘op feilige ôfstân fan inoar’. Wa’t fan fierren komt, kin better foarôf efkes skilje (06-5476 3154) of maile (bobdeboer@pinupsanddowns.com) om in ôfspraak te meitsjen.

Keunst @ Koarnjum is te besjen fan ein july oant en mei ein septimber.

It adres fan Húskeamerteäter De Wier is, De Wier 5, 9056 PM Koarnjum