Jongerein yn ’t spier foar Feilichheidsregio

Acht feiligheidsregio’s daagje jongelju út om mei kreatieve oplossingen te kommen foar de oardelmetermienskip. Dat dogge se mei de slogan ‘Slimmer chillen = Corona killen’. Want chille, dat giet yn koroanatiid gewoan troch. It sil allinne wat tûker oanpakt wurde moatte, om it ek feilich wêze te litten. Troch tûke oplossingen út te wikseljen wurdt elkenien dermei holpen.

Trije útdagingen: skriuw dyn eigen simmerrap, ûntwerp in poster of jou dyn miening oer aktuele stellingen. Wa’t meidocht kin yn ’e prizen falle.

Rap

Troch in #slimmerchillen-rap te meitsjen binne jongelju en studinten yn it hiele lân te ynsprearjen. Oant heal augustus kinne kreative, grappige simmerraps ynstjoerd wurde. Dy kinne strak as ‘simmerhit’ it hiele lân trochgean. De winner fertsjinnet yn alle gefal de kadobon fan € 50. Der kinne al ynstjoeringen op it webstee beharke wurde.

Poster

Wa’t net wat mei teksten hat of gjin ritmegefoel, kin him útlibje yn in poster. Bygelyks in komyske of miskien in hiel serieuze foto mei as ûnderwerp ‘Ik en 1.5 meter’. Dêr wurdt dan in #slimmerchillen kampanjeposter fan makke foar abrys en reklamebuorden yn de eigen gemeente. Alle posters wurde oan ’e ein fan de simmer oanbean oan premier Mark Rutte.

Miening

Op https://slimmerchillen.nl kin elkenien meidwaan oan de #slimmerchillen-polls en syn miening jaan oer twawyklikse stellingen, lykas: ‘Die 1.5 meter is easy voor mij’. Under de dielnimmers wurde by elke poll trije cheques fan € 10 ferlotte. Wa’t syn (beärgumintearre) miening jout, kin der faaks noch jild foar barre.

Mear ynformaasje oer alle trije útdagingen is te finen op https://slimmerchillen.nl

‘Slimmer Chillen = Corona Killen’ is in mienskiplike kampanje fan de Feilichheidsregio’s Hollands Midden, Kennemerland, Groningen, Fryslân, Noord- en Oost-Gelderland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden en Zuid-Holland Zuid.