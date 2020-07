Jongerein Dantumadiel wol crossbaan

Yn Dantumadiel set in groep jongfolk fan 14 oant 18 jier prikken yn it wurk foar in motocrossbaan. Neffens de jongelju is der yn de neiste omkriten op it stuit gjin gaadlik plak om te crossen. Dêrom roppe se de help fan de gemeente yn. Ofrûne moandei hawwe se wethâlder Gerben Wiersma in list mei hantekeningen jûn.

De gemeente en it jongereinwurk ûnderkenne it ferlet. De wethâlder sei ta dat er mei de jongelju in geskikt plak sykje wol. It stiet him oan dat de jongerein sels aktyf is om in crossbaan foarinoar te krijen. “Net seure en ôfwachtsje, mar mei-inoar de skouders derûnder om wat te berikken. Soks past by ús ynwenners en dêr bin ik grutsk op. Dêrom sko ik graach mei de jongelju om ’e tafel om te besjen oft we mei-inoar in plek fine kinne dêr’t de jeugd mei de tiid crosse kin, fansels sûnder dat it oerlêst jout foar de minsken dy’t dêr yn de buert wenje.”