Jennifer Tee wint ‘Amsterdamprijs voor de Kunst’

Keunstner Jennifer Tee (Arnhim, 1973) hat ôfrûne wykein de Amsterdampriis foar de Keunst wûn. De sjuery priizge ‘de konstante hege kwaliteit’ fan har wurk en ‘de orizjinaliteit fan har mearsidich keunstnerskip’. It Prinsessehôf lit noch oant en mei 3 jannewaris 2021 skulpturale wurken fan har sjen yn de útstalling Jennifer Tee: Falling Feathers.

De sjuery wie sa fan Tee ûnder de yndruk dat sy as iennige nominearre waard en dêrmei de winner wie yn ’e kategory ‘bewiisde kwaliteit’. Dat sy in bysûndere posysje ynnimt sawol yn Amsterdam as op ynternasjonaal nivo neamt de sjuery pryslik. Mei de priis kriget Tee in jildbedrach fan € 35.000. Yn it santjinjierrich bestean fan de priis kaam it mar ien kear earder foar dat de winner streekrjocht oanwiisd waard.

The soul in limbo

Jennifer Tee’s wurk skaaimerket him troch in kombinaasje fan krêft en ynbannigens, dêr’t se de taskôger mei útnûget om in nije wrâld yn te gean. Yn har wurk stiet the soul in limbo sintraal. Tee is yntrigearre troch in ‘tuskensteat fan wêzen’, lykas it gebiet tusken it fysike en it psychyske of de oergong tusken libben en dea. Hja ûndersiket ek de feroarlikens en kompleksiteit fan it bestean dêr’t kultueren hieltyd yn yninoar oerrinne.

Jennifer Tee

Jennifer Tee studearre yn Amsterdam oan de Gerrit Rietveld Academie, it Sandberg Instituut en de Ryksakademy foar Byldzjende Keunsten. Hja die residinsjes yn Sina, Australië en de Feriene Steaten. Tee wûn ferskate prizen lykas twa kear de Uriotpriis, de Prix Nouvelles Images en de Cobra Kunstprijs Amstelveen. Resint wie har wurk te sjen by de Biënnale fan Istanbul (2019), de Biënnale fan São Paulo (2018) en yn it Camden Arts Centre yn Londen (2017).