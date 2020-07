It skoalfak Frysk wurdt fernijd

It skoalfak Frysk moat oars. Dat is it betinken fan de provinsje Fryslân. Dy hat dêrom oan meartalichheidssintrum Cedin yn Drachten frege om it fak op ‘e nij te ûntwerpen. Der lizze no wat konsepten fan plannen. Sa is it doel dat bern it Frysk aansen mear yn ‘e praktyk leare ynstee fan altyd yn aparte lessen.

Dêr is net elkenien entûsjast oer. Dosint Frysk Pieter Duijff seit yn it Frysk Deiblêd: “Mei sa’n beskieden plak foar puere taalfeardigens kinne skoallen dit learplan oangripe om sa min mooglik oan Frysk ûnderwiis te dwaan.” Oare kritisy wize derop dat it Standertfrysk oan ‘e krapperein komt en dat it nije skoalfak it Frysk net gelyk behannelet as it Nederlânsk.