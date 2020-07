It nije normaal fan ús taal – it is net inkeld in ferwizing nei de term het nieuwe normaal, dy’t brûkt wurdt foar de maatskiplike feroarings sûnt der koroana omgiet, mar it is ek de gjalp dy’t FNP-politikus Aant Jelle Soepboer brûkt om Friezen derta op te roppen har eigen taal serieus te nimmen. Net alles hoecht ommers yn it Hollânsk en soms hoecht it hielendal net yn it Hollânsk.

Soepboer docht syn oprop op Facebook. Underskate minsken hawwe al reagearre.

Sjoch hjirûnder Soepboer syn oprop: