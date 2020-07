It Bokwertersk as protesttaal

It Bokwertersk is it kromme Nederlânsk fol frisismen dat Rink van der Velde betocht hat foar syn stikjes yn ‘e Ljouwerter Krante. Van der Velde hie grif nea betinke kinnen dat taalkundigen harren nochris oer syn optinksel bûge soene. Henk Wolf beskriuwt op it webstee Neerlandistiek dat it taaltsje syn skepper oerlibbe hat en dat it hjoed de dei ek as ‘protesttaal’ brûkt wurd.

Klik hjir om it stik te lêzen.