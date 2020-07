Yn it wykein fan 25 en 26 july is mooglik om ris efter de skermen te sjen fan keunstners yn Ommen. By fiif ateliers steane dan de doarren iepen en is elkenien tige wolkom om de keunstners oan it wurk te sjen.

In plattegrûn mei de rûte om fan it iene nei it oare atelier te kommen is hjir te finen: Rûte iepen atelers Ommen