Hylke Speerstra mijt Hollânsktalich feestje om stânbyld Fedde Schurer hinne

“Fedde soe him yn it grêf omdraaie, tink ik”, sei âld-sjoernalist en skriuwer Hylke Speerstra oer it folslein Hollânsktalige feestje sneon op it Hearrenfean ta gelegenheid fan de ferpleatsing fan it stânbyld fan Fedde Schurer. Dy sjoernalist en dichter spile yn 1951 in grutte rol yn Kneppelfreed: hy hie in lilk stik skreaun oer de rjochter dy’t it Fryskpraten yn ‘e rjochtsseal ferbean en moast doe foarkomme op fertinking fan mislediging. Syn Frysksinnige meistanners mochten it gebou net yn en kloften gear foar de yngong fan it gerjochtsgebou. De plysje jage harren doe mei kneppels en wetterkanonnen fuort.

Speerstra en Schurer wiene maten, mar Speerstra wie net by de ûntbleating, sa skriuwt Onno Falkena op it webstee fan Omrop Fryslân, omdat de útnûging “grôtfol flaters” stean soe. Dat der net oer Kneppelfreed praat waard en dat alles yn it Hollânsk gie, stie Speerstra ek min oan.

It byld fan Schurer stie earst yn it sintrum fan it Hearrenfean, mar dêr waard it stadichoan wei tusken de terraskes. It is dêrom ferpleatst nei de Tsjerkestrjitte. Dat plak is útsocht troch de widdo fan Guus Hellegers, de makker fan it stânbyld.