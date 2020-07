Hugo de Jong komt op ‘e stimformulieren foar de Twadde Keamer as nûmer 1 op ‘e kandidatelist fan it CDA te stean. Der wienen krekt wat mear CDA-leden op ‘e hân fan ‘e minister fan folkssûnens as op dy fan syn rivaal Pieter Omtzigt.

De Jonge krige 51 persint fan ‘e stimmen, Omtzigt 49 persint.