Hoareka yn Ljouwert organisearret Bajes Festival Terras

Roast en Proefverlof organisearje yn ’e simmer fan 2020 in Bajes Festival Terras op it binnenplein fan de Blokhúspoarte yn Ljouwert.

“Wy misse de stêd, de feesten en festivals! Foar ús de reden om te ferkennen hoe’t wy binnen de mooglikheden yn ’e buert fan dy sfear komme kinne soene”, seit de organisaasje. Kreatyf hoarekaûndernimmers Evert Jan van den Hoed fan Roast en Hotze Bouma, mei-eigner fan yt- en drinklokaal Proefverlof, besleaten net inkeld te praten oer in goed feestje. De âlde finzenis is ôfrûne wykein omtsjoene ta in simmersk slipperparadys.

Sân, de riante stretsjtinte en de sfear fan Ibiza foarmje fan 9 july oant en mei 6 septimber de basis fan it Bajes Festival Terras. Om de sfear folslein te meitsjen, stelle de minsken fan Ben of All Trades, ek lokaasjefoarmjouwers foar Welcome to the Village, twaddehânsk meubels en oanklaaiïng beskikber. “Mei itensweinen, noflike muzyk en alle oare yngrediïnten komme wy grif in festivalsfear benei”, seit Hotze. “Fan tongersdei 9 july om 15.00 oere ôf bist op tongersdeis, freeds, sneons en sneins wolkom op ús festivalterras.”