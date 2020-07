Helte fan ’e Amerikaanske steat Oklahoma blykt Yndianereservaat te wêzen

Likernôch de helte fan ’e Amerikaanske dielsteat Oklahoma is offisjeel Yndiaanske grûn. It jildt as reservaat. Dat jildt ek foar de grutte stêd Tulsa, mei sa’n fjouwerhûndert tûzen ynwenners.

Dat hat it Amerikaanske heechgerjochtshôf dizze wike oardiele. Neffens de rjochters is in grut part fan ’e steat yn âlde ferdraggen as reservaat oanwiisd foar de lânseigen stammen Kriik, Sjerroky, Tsjikkasoa, Tsjoktoa en Seminoal.

De útspraak hat in protte juridyske konsekwinsjes. Reservaten falle nammentlik net ûnder de wetten fan de steat dêr’t se yn lizze. Lytse misdieden wurdt troch de stammen sels mei ret, grutte wurde troch lanlike rjochters behannele. Dy straffe faak mylder as de dielsteatrjochters.

It is dan ek gjin wûnder dat de útspraak it gefolch is fan ûndersyk fan de abbekaat fan in fertochte dy’t troch in rjochter fan Oklahoma feroardiele is. De man sit al tweintich jier efter de traaljes foar berneknoeierij.