Grut 800 skeameldings nei ierdskok Loppersum

De ierdskok dy’t tiisdei by it Grinslanner doarp Loppersum om te fielen wie, hat foar gâns skea soarge. Der binne al mear as achthûndert skeameldings ynkaam by it Insituut Mijnbouwschade Groningen.

Skeameldings troch ierdbewegings binne der yn Grinslân nammers alle dagen wol, mar safolle almeast net. De skok fan ferline wike hie in krêft fan 2,7 op ‘e skaal fan Richter. Tongersdei die him by Siddeburen in wat lichtere skok foar, mei in krêft fan 1,8.

Alve húshâldens hawwe skea oanjûn dy’t it wenjen nuodlik makket. Dêr moat fuort wat oan dien wurde.