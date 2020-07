Gjin publyk by rjochtsaak

Nettsjinsteande de ferromming fan de koroanabeheiningen dy’t op 1 july yngie, wurdt by rjochtsittingen noch hieltyd gjin publyk talitten. Sa ek net by de saak tsjin de gemeente Waadhoeke dy’t oanspand is troch Jehannes Elzinga fan Frjentsjer. Dy saak wurdt troch de rjochtbank Noord Nederland behannele op 14 july (https://www.itnijs.frl/2020/06/datum-ferskode-rjochtsitting-bekendmakke/).

Fan de parse meie der ien of twa fertsjintwurdigers oanwêzich wêze, mar dat moat wol oanfrege wurde by de ôfdieling Kommunikaasje fan de rjochtbank.