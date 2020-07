GGD Fryslân ûndertekenet Regionaal Taalakkoart Noard-Fryslân

Paulien Schreuder, direkteur Biblioteken Noard-Fryslân en Theo Hartman, ôfdielingshaad GGD Fryslân, ûndertekenje op woansdei 8 july yn Biblioteek Dokkum, it Regionaal Taalakkoart Noard-Fryslân. Dêr ist GGD Fryslân mei oansletten by it Taalakkoart fan Noard-Fryslân en de Fryske Waadeilannen.

Regionaal Taalakkoart Noard-Fryslân

It Taalakkoart is in inisjatyf fan de oerheid om partijen gearwurkje te litten by it ferbetterjen fan taalfeardigens en it te foaren kommen dat minsken har mei taal net goed rêde kinne. De partners yn it taalakkoart Noard-Fryslân en de Waadeilannen binne yn dit gefal de gemeenten yn noardlik Fryslân, Stichting Lezen en Schrijven, it Fryslân Kolleezje en Biblioteken Noard-Fryslân en no ek GGD Fryslân. It Taalakkoart is in skriftlik fêstleine ôfspraak tusken de dielnimmers dêr’t de ambysje en ynset fan alle partijen yn beskreaun is om taaltekoart te bestriden en lêswille te befoarderjen.

BoekStart en BoekStartcoach

In gefolch fan it Taalakkoart is de ynset fan BoekStartcoaches op it konsultaasjeburo. Mei de ynset fan de BoekStartcoach is der mear tiid op it konsultaasjeburo om oer taalstimulearring en foarlêzen te praten. In petear mei de âlden kin derfoar soargje dat dy mei harren bern lêze en nei de biblioteek ta gean.

Foarlêze is moai om te dwaan

Tjitske van der Velde is ien fan de BoekStartcoaches fan BNF. Hja giet op it konsultaasjeburo mei âlden yn petear oer hoe moai en plezierich foarlêzen wêze kin. “Bern kinne al fan trije moanne ôf mei harren âlden boartsjenderwiis fan boekjes genietsje. Mei jins poppe op ’e skutte plaatsjes besjen en mei-inoar prate of sjonge, is goed foar it kontakt mei de poppe. Foarlêze is tige wichtich foar de taalûntwikkeling, mar it is foaral ek moai om te dwaan. Dêrom wol ik as BoekStartcoach graach bekendheid jaan oan foarlêswille. It moaie fan myn oanwêzigens op it konsultaasjeburo is dat ik mear âlden berikke kin. Oarsom wol ik it foar âlden sa maklik mooglik meitsje om mei fragen by my te kommen.”